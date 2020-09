Kadrovska reorganizacija, ki jo je napovedal nenaden odstop irskega komisarja Phila Hogana, ki je vodil enega najpomembnejših resorjev Evropske komisije – resor za trgovino – se je pričela. Da spomnimo: Hogan je pred dvema tednoma odstopil zaradi tako imenovanega političnega incidenta Golfgate, ki je združil takrat prepovedano številčno zbiranje v prestižnem irskem golf klubu in kršenje karantene ob prihodu iz Belgije.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po ponedeljkovih intervjujih s kandidati, ki jih je za njegov položaj predlagala irska vlada, danes predstavila svoj izbor. Za novo irsko komisarko je predlagala dolgoletno evropsko poslanko Mairead McGuinness, ki bo – v primeru, da prestane zaslišanje pristojnega odbora Evropskega parlamenta ter je z njegove in s strani Sveta EU tudi potrjena – v Evropski komisiji odgovorna za finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov. Resor za trgovino bo po presenečenju za nekatere prevzel Latvijec Valdis Dombrovskis, ki bo ob tem ohranil še svoj položaj enega izmed izvršnih podpredsednikov Evropske komisije in predstavnika komisije na zasedanjih Evroskupine (skupaj s komisarjem za gospodarstvo Paolom Gentilonijem). Resor za trgovino, ki je pristojen za trgovinska pogajanja s tretjimi državami, pa tudi za pogajanja o trgovinskih odnosih z ZDA in z Združenim kraljestvom po brexitu, je tako spolzel iz prijema Irske.

Ob McGuinnessovi je irska vlada za položaj irskega komisarja predlagala še nekdanjega podpredsednika Evropske investicijske banke (EIB) Andrewa McDowella. McGuinessovo bo na njenem poslanskem sedežu v Evropskem parlamentu pod barvami stranke Fine Gael nadomestil Colm Markey, ki je trenutno svetnik irskega okrožja Louth County.