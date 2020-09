Letos končali tri velike naložbe

V Grosupljem so na prvi šolski dan odprli prizidek k Osnovni šoli Louisa Adamiča, kjer je na voljo osem novih učilnic in športna dvorana. Pred kratkim so končali tudi projekt Tržnica za vse, še ta mesec pa načrtujejo odprtje parkirne hiše z 222 parkirnimi prostori.