Na dirki s ponyji sta vnovič padla rekordna časa tako med moškimi kot ženskami. Oba zmagovalca sta bila razred zase. Znotraj dveh ur od starta je v cilj prišlo 397 kolesarjev in 64 kolesark.

Pri moških je Luka Kovačič kot prvi na tovrstnem kolesu od klasičnega starta pri »Leku« do cilja prikolesaril v času pod 40 minutami; nov rekord zdaj znaša 39 minut in 39 sekund. S tem je lanski rekord Luke Tavčarja popravil za več kot minuto. Slabih pet minut pozneje je tokrat sledil drugouvrščeni Srečko Brulc, še dobro minuto pozneje pa tretjeuvrščeni Alexander Peter.

»Lani sem bil drugi in rekel sem si, da moram letos popraviti napako,« je na Vršiču povedal gorski tekač Kovačič, ki je konec avgusta v kosu pretekel pet najvišjih slovenskih vrhov.

»Čas se da še popraviti«

»Sem gorski športnik in glede na to, da je tudi tu cilj v gorah, se tudi tu dobro počutim. Sem bivši kolesar, tako da mi to ustreza. Rad se pomerim z vsemi. Pa tudi ta čas, ki sem ga dosegel, se da še popraviti.«

Rekord je padel tudi pri ženskah, le da je rekorderka ista. Laura Šimenc je zmago dosegla s časom 45 minut in 48 sekund in to kljub tehnični nerodnosti z njenim ponyjem, starejšim od nje. Šest minut je zaostala drugouvrščena Barbara Trunkelj, tretja je bil Tanja Rode.

»Kakšne tri kilometre pred ciljem sem ugotovila, da sem zlomila krmilo. Desni del krmila se je začel premikati, zato nisem več poganjala pedal stoje, da ga ne bi odlomila do konca, in sem malce previdneje nadaljevala sede,« je po svoji četrti zaporedni zmagi povedala kolesarka.