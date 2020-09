Miami tako le še ena zmaga loči od uvrstitve v finale vzhodne konference oziroma polfinale končnice lige NBA. Naslednja tekma med Miamijem in Milwaukeejem je na sporedu v nedeljo ob 21.30 uri po slovenskem času. Doslej še nobena ekipa v ligi NBA ni uspela napredovati v končnici po treh zaporednih porazih.

Miami v letošnji končnici še ni okusil grenkobe poraza. V prvem krogu končnice vzhodne konference so s 4:0 v zmagah pometli z Indiana Pacers. Tudi v drugem krogu za zdaj ne kaže, da bi jih lahko kdorkoli ustavil. Moštvo pa se lahko zanese tudi na zanesljive predstave kapetana zlate slovenskega reprezentance.

Dragić je bil v sredo, ko je Miami slavil s 116:114 s 23 točkami prvi strelec Miamija, v petek pa je prekinil niz šestih zaporednih tekem v končnici z več kot 20 točkami. Na prvi tekmi v ponedeljek je bil Dragić s 27 točkami drugi strelec ekipe za Jimmyjem Butlerjem, ki je s 40 točkami dosegel rekord kariere v NBA.

Butler je tokrat dosegel 30 točk, Miami pa je večino tekme lovil zaostanek za tekmecem in je v zadnji četrtini zaostajal že za 12 točk. Butler je dosegel 17 od svojih 30 točk v zadnji četrtini poleg Dragića pa so se dobro obnesli še Bam Adebayo z 20 točkami in 16 skoki, Jae Crowder s 17 in Tyler Herro s 13 točkami.

Vročica se je povsem razplamtela v zadnji četrtini, kar kaže tudi razmerje v točkah, ki je bilo v finalnem delu kar 40:13 v korist Floridčanov. Moštva končnico igrajo na tekmah brez gledalcev v karantenskem mehurčku pri Orlandu na Floridi, v kompleksu z imenom Disney's Wide World of Sports complex.

Miami je uspešno onemogočil nosilce igre Milwaukeeja. Aktualni najkoristnejši igralec NBA Giannis Antetokounmpo se je tokrat ustavil pri 21 točkah, 16 skokih in devetih podajah. Grk si je zvil gleženj, ko je stopil na Dragićevo nogo.

"Nisem presenečen," je dejal Butler o trenutni zasedbi Miamija, ki je redni del končala na petem mestu v razvrstitvi vzhodne konference. "Toliko se borimo, nikoli ne odnehamo. Vedno si ustvarjamo priložnosti za zmago."

Pred najboljšo zasedbo rednega dela lige NBA je dejansko misija nemogoče, saj nobena ekipa doslej ni v končnicah nadoknadila takšnega zaostanka. "Moramo verjeti vase. Mislim, da lahko to naredimo," upanja ni izgubil Antetokounmpo.

Trener Miamija Erik Spoelstra je miril evforijo: "Mislim, da moramo biti kot tekmovalci skromni." Obregnil pa se je tudi ob razplet glasovanja v ligi NBA, ki slovenskega košarkarja Gorana Dragića ni prepoznala za najboljšega šestega moža v ligi NBA.

V letošnjem glasovanju je Dragić zasedel šesto mesto, posebno priznanje za najboljšega šestega moža sezone je dobil košarkar Los Angeles Clippers Montrezl Harrell.

"Mislim, da bi si Goran zagotovo zaslužil priznanje za najboljšega šestega igralca leta," je dejal njegov trener Spoelstra. "Ampak, koga to briga? Pomembno je, da mi vemo, kaj naši fantje prispevajo k tej ekipi."

"Mislim, da je veliko prispevkov, ki so jih naši fantje dali letos, ostalo neopaženih," je dejal Spoelstra in nadaljeval: "Širša javnost ali mediji niso spremljali ali bili pozorni na naše fante."

V polfinalu zahodne konference je Houston, ki je v uvodnem krogu izločil Oklahomo na šele sedmi tekmi, odpravil Los Angeles Lakers s 112:97. James Harden je nasul 36 točk. Najbolj izpostavljeni igralec jezernikov LeBron James je prispeval 20 točk, a v zadnji četrtini ni dosegel niti ene. Anthony Davis je bil s 25 točkami najboljši strelec Lakers.