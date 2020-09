Izmed predstav v prvem krogu lige narodov izstopa D. James iz Walesa. Igralec Manchestra Uniteda je na tekmi proti Finski v gosteh pokazal svojo moč in enako gre pričakovati proti Bolgarom v soboto. 1,50 je kvota na zmago Walesa oziroma 2,40 na zmago z več kot golom razlike. Finci, ki so zadnja leta znali prirediti kakšno presenečenje, dajejo vtis »prečitanosti«, vendar pa je bil Wales pozoren in skoncentriran, medtem ko bi znali biti Irci, h katerim gredo Finci zdaj, bolj sproščeni, zato budi pozornost visokih 2,15 vredna stava, da bosta obe ekipi dali gol. Dobro so začeli tudi Madžari z gostujočo zmago proti Turkom, ki v nedeljo pričakujejo poletne Ruse. Ni pričakovati veliko golov, se pa to zdi tekma, v kateri bi gostitelji lahko presenetili, kar navaja na 1,75 vreden dvojni znak na njih. Danska – Belgija bo vznemirljiva tekma. Ekipi se nista srečali dvajset let, Danci pa so tradicionalno zagrizena ekipa. Možen remi za kvoto 3,40. Kaj je še na voljo? 2,5 na zmago Srbije proti Turkom doma? Po porazu z Rusi so srbski igralci deležni upravičenih kritik na račun brezkrvnosti in proti Turkom je pričakovati boljšo igro, povrh vsega pa je privlačna 2,05 visoka kvota na domačo zmago. A tudi 1,80 na »oba gol« je legitimno. Znajo Turki (sploh v gosteh) počakati na napako nasprotnika in izkoristi priložnost.