Na zaslišanju zaradi dveh obtožb posilstva in dveh obtožb spolnega napada naj bi njegov odvetnik vse zanikal, rekoč, da je bila njegova stranka ljubimec več kot 4000 ženskam in da naj bi se ženske same »metale nanj«. Ženske na to gledajo drugače, poleg aktualnih obtožb, ki jih obravnava losangeleško sodišče, je leta 2017 revija Rolling Stone poročala o več kot 12 ženskah, ki so Jeremyja obtožile neprimernega spolnega vedenja, med drugim otipavanja, neprimernega dotikanja, penetracije brez dovoljenja in spolnega napada. Igralec je za revijo vse zanikal. Ron Jeremy se je v Guinnessovo knjigo rekordov zapisal zaradi največjega števila nastopov v pornografskih filmih, leta 2001 pa so o njem posneli tudi dokumentarni film. Nastopil je v spotih glasbenikov, kot so Moby, Guns'n'Roses, Armin Van Buuren, in v spotu LMFAO – Sexy And I Know It.