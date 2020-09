Odkar sta ljubljanska mestna občina in podjetje Europlakat, partner pri tem javno-zasebnem projektu, leta 2011 uredila prvih 30 postajališč sistema za izposojo mestnih koles Bicikelj, se na občino obračajo meščani s predlogi in željami, kje v mestu bi si še želeli priljubljena mestna kolesa. Teh je zdaj v obtoku že več kot 600. Med zadnjimi so denimo delavci postajališče uredili pri novem nakupovalnem središču Aleja, v prihodnje pa lahko kolesarji med drugim terminal pričakujejo tudi pri novozgrajeni pohištveni trgovini Ikea. Čeprav se sistem širi, pa so v mestu še vedno lokacije, kjer občani Bicikelj pogrešajo.

V dveh letih 18 postajališč

Na ljubljanski mestni občini so že pred časom napovedali, da so novembra lani s podjetjem Europlakat podpisali aneks k pogodbi, ki predvideva ureditev dodatnih osemnajst postajališč Biciklja. O lokacijah, kje bi terminale v prihodnje lahko postavili, so sicer na občini že skorajda tradicionalno še vedno redkobesedni. »Lokacije se trenutno usklajujejo na način, da se bo čim bolj optimalno zapolnilo območja, ki danes še nimajo postajališč,« je občinski odgovor, ki ga lahko najpogosteje preberejo občani, ki so se na občino v zadnjih mesecih obrnili s predlogi in pobudami za širitev sistema. Spomladi so sicer na občini pojasnili, da bi letos lahko postavili devet postajališč, preostalih devet pa načrtujejo v prihodnjem letu.

Medtem se je na občinskem spletnem portalu Pobude meščanov nabralo že precej pobud za različne lokacije. Med predlogi so denimo Črnuče, Ulica Ivane Kobilce v naselju Brdo, ob Koseškem bajerju, ob Podutiški cesti, v bližini železniške postaje na Ježici in v Vižmarjah. »Prosil bi za postavitev postaje Bicikelj na novem parkirišču P+R Stanežiče in pred Merkurjem Vižmarje. Na obeh lokacijah je dovolj prostora za postaji, hkrati pa bi krajanom to precej povečalo možnost povezanosti s središčem mesta brez bremenitve Celovške ceste z avtomobili,« je denimo zapisal eden od meščanov.