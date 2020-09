»Vrt smo razdelili na tri dele: uporabnega, kjer so gredice za gojenje zelenjave in sadja, družinskega, ki je namenjen druženju, otroški igri in sproščanju odraslih, ter zenovskega, kjer smo s pritlikavimi bori in fontano z elementom iz bambusa sledili načelom japonskih vrtov,« osnovna izhodišča zasnove predstavlja oblikovalec vrtov in krajine Tomaž Bavdež. Ob tem še doda, da so pri oblikovanju uporabili sodoben pristop, ki se izraža v pravilnih, pravokotnih linijah.

Vrt je minimalističen, izčiščen, s precej veliko travnato, odprto površino, ki je namenjena igri in rekreaciji, pri čemer ga v prostoru opredeljujejo različne zasaditve. V enem delu tako buhtijo hortenzije, v drugem delu, vendar v isti liniji z cvetočimi grmovnicami, rastejo japonski javorji, ki bodo z jesenskim spreminjanjem barve postali še dodaten likovni element zunanjega prostora. Ob izbrani zasaditvi je v ta pas umeščena še dekorativna košata trava z rumenkastimi robovi. Gre za pisanolistnati šaš.

Vrsta japonskih javorjev napoveduje oziroma nadaljuje zenovski del vrta. Na njem med savskimi kamni različnih velikosti rastejo predvsem pritlikavi bori, ob njih pa še okrasni brest, prav tako pritlikavo drevo, in še nekaj drugega zelenja. V tem predelu imajo svoje mesto zimzelene rastline, ki jim oblikovalec vrtov in krajine Bavdež vedno daje velik poudarek. »Na ta način imajo vrtovi tudi pozimi določeno strukturo, okostje. Če bi sadili le listopadne in zelnate rastline, bi imeli najmanj pet mesecev na leto gole površine. Vendar pa želimo, da je v vrtu življenje tudi od oktobra in marca. Da je v njem zelena barva, ne pa le bela, siva ali rjava puščava,« pojasnjuje sogovornik. A hkrati opozori, da ne sme biti preveč zimzelenega rastlinja, saj bi bilo, če bi bilo v Ljubljani pozimi vse zeleno, to kičasto in očitno s tem nekaj narobe.