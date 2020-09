Dijak četrtega letnika Šolskega centra Krško - Sevnica Primož Hrovat je previdno zagnal robotsko roko, ki jo je izdelal v zadnjem tednu počitnic na energetskem taboru Inštituta za energetiko v Vrbini pri Krškem. Majhen robot se je skorajda neslišno obrnil, nagnil, razprl »roko«, zgrabil paličico, ki jo je Primož postavil na mizo, in jo prestavil na drugo stran mize. »Zadovoljen sem z izdelkom, vsekakor pa ga bom doma še izpopolnil in nadgradil,« je dejal Primož.

Za tabor, ki sta ga tretje leto zapored pripravila GEN energija in mariborska fakulteta za energetiko, ga je navdušil profesor, ki je vedel, da mladeniča energetika in tehnika zelo zanimata. »Pridobil sem veliko znanj iz programiranja in 3D-modeliranja, teh veščin prej nisem imel. To znanje pa je osnova za 3D-tiskanje,« je dejal mladenič.

Majhna skupina, bolj kakovostno delo

Namen interdisciplinarnega tabora je mladim navdušencem za tehniko omogočiti pridobivanje novih izkušenj, jih pritegniti k ustvarjalnemu delu in pridobivanju znanj o energetiki in novih tehnologijah. Čeprav je bilo zanimanja med dijaki Šolskega centra Krško - Sevnica in Gimnazije Brežice veliko, so morali število dijakov letos omejiti na osem, delno zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom, delno pa tudi zato, ker želijo, da dijaki s tabora odnesejo čim več kakovostnega znanja, kar pa je v večjih skupinah težko doseči.

Stela Hruševar, prav tako dijakinja Šolskega centra Krško - Sevnica, je povratnica na taboru. Prepričana je, da ji bo pridobljeno znanje zelo koristilo pri študiju. Prva dva dni so se dijaki ukvarjali s 3D-modeliranjem in v posebnem programu izrisali različne izdelke, ki jih je mogoče natisniti na 3D-tiskalniku, pojasni sogovornica. Nato so tri dni posvetili sestavljanju in programiranju vsak svojega robota. »Energetika me zelo veseli, in to bo tudi moja smer študija,« doda Stela, ki je za tabor letos navdušila tudi sošolca.

Kot pravi strokovni vodja tabora, profesor Sebastijan Seme z mariborske fakultete za energetiko, dijaki pridejo na tabor z velikim zanimanjem in iz leta v leto bolj napredujejo. »Zato tudi v nas raste energija za pripravo tabora. Po petih dneh so navdušeni, veseli, da so bili zraven.«