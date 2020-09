Thomas Mahler, avstrijski avtor stripov: Stripi za ljudi, ki radi berejo knjige

Thomas Mahler je avtor stripov, ki ne pozna meje. Pri založbi VigeVageKnjige je izšel njegov strip Alica v Sussexu. Klasično delo Alica v čudežni deželi Lewisa Carrolla združi s Frankensteinom v Sussexu avstrijskega pisatelja H. C. Artmanna. Dve literarni knjigi za ceno enega stripa. Avstrijski stripar ima v tej smeri velike ambicije. Zelo radi ga berejo v Franciji, največja zvezda pa je v Nemčiji. Naslovi njegovih stripov so presenetljivi. Običajno jih najdemo na seznamih obvezne literature pri študiju primerjalne književnosti. »James Joyce, Ulikses«, »Robert Musil, Človek brez posebnosti«, in »Marcel Proust, V iskanju izgubljenega časa«. Mahler pravi, da rad dela stvari, ki so odmaknjene od vsakodnevnih dogodkov. »To je razlika med delom in igro. Moj svet je moje delo, kjer mi ni lahko. Moje delo pa je moja igra.« Pravkar je dokončal stripovsko adaptacijo knjige Finnegans Wake Jamesa Joycea. »Rad delam nore stvari,« je bil njegov odgovor na vprašanje, zakaj si je izbral eno najtežje berljivih del svetovne literature.