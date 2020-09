»Predsednik Berlusconi je bil iz preventivnih razlogov hospitaliziran v bolnišnici San Raffaele v Milanu, potem ko so se pri njem pojavili določeni simptomi. Njegova klinična slika ni zaskrbljujoča,« so zapisali sodelavci medijskega mogotca. Ta bo konec meseca dopolnil 84 let.

Kot so v četrtek poročali italijanski mediji, so bili na testiranjih na novi koronavirus pozitivni tudi njegova partnerka, 30-letna Marta Fascina, ter dva od njegovih petih otrok, 31-letni Luigi in 36-letna Eleonora.