Tudi tokrat Martine Zaletel, ki jo obtožnica bremeni suma goljufije, na kranjsko okrožno sodišče ni bilo. Izostanek je opravičila s službenimi obveznostmi. Kot je povzela sodnica Nina Prosen, je Zaletelova zaposlena v Švici, zaradi odprtja novega prizidka in prenove hotela pa lahko med tednom dobi prosto samo pol dneva, kar ji onemogoča pravočasen prihod v Slovenijo, za kar potrebuje osem ur v eno smer. Sodišče je zaslišalo priče, ki naj bi jih Zaletelova opeharila.

Obljubljala naj bi nagrade

Kot je znano, naj bi obtožena v nekaj letih od približno 30 posameznikov izvabila okoli 430 tisočakov. Imela naj bi razdelane zelo zvite metode, s katerimi naj bi svoje žrtve napeljevala k posojanju denarja. Najprej naj bi si od njih izposodila manjši znesek, na primer nekaj sto evrov, vračilu pa dodala kakega stotaka več. Izposojeni zneski naj bi se ves čas višali, vračila pa naj bi vselej vsebovala še dodatek, s čimer naj bi obtožena svoje žrtve napeljevala na misel, da zanjo denar ni problem, in jim dajala občutek, da ji lahko zaupajo. A številke so postale vrtoglave, žrtve pa naj bi na koncu, ko naj bi ji posodile večje zneske, denimo za domnevni zagon podjetja v tujini, ostale praznih rok. Proti njej potekajo številni postopki na različnih sodiščih po Sloveniji.

Kar dobri dve uri in pol je trajalo zaslišanje Aleša P., ki naj bi skupaj z ženo Zaletelovi posodil dobrih 100.000 evrov, od nje pa v premoženjsko pravdnem zahtevku terjata 150.000 evrov, saj je ob vsakem posojenem znesku dolžnica obljubljala tudi nagrado. Kot je povedal, je Zaletelovo spoznal preko spleta, kjer je prodajala prehranska dopolnila, in kmalu sta začela poslovno sodelovati. Postali so tudi družinski prijatelji. »Potrebovala je denar za neki posel v Makedoniji. Začeli smo ji posojati in zneski so bili vedno večji. Rekla je, da ji je umrl oče, a da potrebuje še nekaj denarja, da bi dobila obstoječega. Pošiljala je izpiske iz bank, z bankomata, notarske zapise, s tem je dokazovala, da denar ima, a ne more do njega. Vedno pa si je želela izposoditi še več. Z ženo sva ji dala celo tri tisoč evrov, ki sva jih dobila za poročno darilo. Ko smo začeli preverjati zapiske na bankah, smo ugotovili, da je vse ponarejeno, da na banki o tem ne vedo nič, tudi izpisek z bankomata je bil ponarejen,« je opisoval dogajanje, preden sta se z ženo obrnila na policijo. Zagovornica Zaletelove Sabina Glavič je nasprotno prepričana, da je znesek, ki ga od obtožene zahtevata Petričeva, vsaj podvojen, če ne potrojen glede na denar, ki sta ga posodila Zaletelovi.