Milan Krek o tem, da je treba poljube zbrisati z dnevnega reda

“Še danes, ko pridem kam, mi hočejo dati roko. In ko jo odmaknem, se vsi malo zdrznejo. Ampak moramo se navaditi – ni več rok, jih ni več, gotovo. Objemanja ni več, razen seveda intimnega. Ampak dejansko – ne morete se z nekom pozdravljati s poljubi, kot smo se včasih. Tega ni več, to je treba pač zbrisati z dnevnega reda. Maska v skupini, maska na avtobusu, maska na vlaku, maska na delovnem mestu, to je nujno potrebno.”