Štrukelj je v ponedeljek na novinarski konferenci Kemijskega inštituta, na kateri so predstavili izsledke testiranja cepiva proti novemu koronavirusu na miših, med drugim izrazil stališče, da bi po njegovem mnenju lahko bilo cepljenje proti novemu koronavirusu – ko bo to cepivo na voljo – prostovoljno, a da bi potem morali tisti, ki se ne bi cepili, sami kriti stroške zdravljenja, ki lahko ob zapletih nanesejo tudi 25.000 evrov.

V zdravniški zbornici takšno komunikacijo obsojajo, saj ne prispeva h gradnji zaupanja prebivalcev Slovenije v zdravstveni sistem in morebitne bodoče zaščitne ukrepe, kar je pri boju zoper covid-19 nujno potrebno.

»Tovrstne izjave spodbujajo nezaupanje v ukrepe in že vnaprej še poglabljajo dvome v cepljenje, kar nas skrbi,« so zapisali v sporočilu medijem.

Dodali so, da si zbornica na podlagi strokovnih argumentov prizadeva razviti zrelo in odgovorno kulturo odločanja o cepljenju tako med zdravstvenimi delavci kot med prebivalci, s ciljem, da se dvigne raven precepljenosti.

»Le na podlagi strokovne, spoštljive in argumentirane javne diskusije menimo, da lahko dosežemo, da bomo vsi neobvezna cepljenja, ki preprečijo hude posledice določenih bolezni, jemali resno in se zanje, če tudi bodo prostovoljna, tudi odločali,« so še dodali.