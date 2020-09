Boštjan Trstenjak, lastnik restavracije Cubo: Čas z manj turisti bo zahteval preobrat

Boštjan Trstenjak je, kot sam pravi, duhovni vodja restavracije Cubo in ne zgolj lastnik. Začel je kot natakar, delal v ljubljanskem lokalu Casablanca, penzionu Podržaj in lokalu Rezka, ki ga je vodila njegova mama. Leta 2003 je uresničil svoje sanje o samostojni gostinski poti in odprl restavracijo Cubo, ki od vsega začetka slovi kot ena najboljših gostiln v Ljubljani, pa tudi po tem, da je pred njo parkiranih največ prestižnih avtomobilov v bližnji in daljni okolici.