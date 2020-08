Kot poudarjajo na Pošti, gre za najverjetnejšo prevaro v primerih, ko se ljudje ne spomnijo, da bi karkoli naročili in ne pričakujejo pošiljke, če na spletnem sledenju pošiljkam pošiljka za navedeno sprejemno številko ne obstaja ali če je za pošiljko mogoče plačati poštnino samo prek spleta in izključno s plačilnimi karticami.

Prav tako se običajno v takšnih primerih v vsebini elektronskega sporočila pojavljajo slovnične napake ali napačni stavki, sporočilo je poslano iz elektronske pošte, ki ne vsebuje domene posta.si ali pa spletne strani, kamor vodijo povezave iz sporočila, ne vsebujejo omenjene domene.

V primeru, če so prejemniki tovrstnega sporočila v dvomih, se lahko obrnejo tudi na njihov telefon 080 14 00, elektronski naslov info@posta.si ali preko obrazca na spletni strani, sporočajo iz Pošte Slovenije.

Če so prevari že nasedli in plačali poštnino ter s tem posredovali podatke o svoji plačilni kartici v spletnem obrazcu, na Pošti svetujejo, da nemudoma stopijo v stik s svojo banko oziroma pokličejo telefonsko številko, navedeno na plačilni kartici, ter povedo, kaj se je zgodilo. Če so utrpeli škodo, jo lahko prijavijo na najbližji policijski postaji, a se je treba zavedati, da so možnosti povrnitve že plačanega zneska zelo majhne.

Uporabniki se lahko za pomoč kot žrtve spletne prevare obrnejo tudi na nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in tam dogodek prijavijo.