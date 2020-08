Prestolnico Port Louis je danes preplavilo morje v črno oblečenih protestnikov, ki so v rokah držali državne zastave. Med napisi na transparentih je bilo med drugim videti slogane, kot je »Vaša nesposobnost uničuje naš otok«. Jezo nad vlado naj bi po oceni francoske tiskovne agencije AFP izrazilo več deset tisoč ljudi.

Številni prebivalci države namreč menijo, da si je vlada premierja Pravinda Jugnautha vzela preveč časa za ukrepanje v katastrofi in je prepozno organizirala črpanje 3800 ton kurilnega olja in 200 ton dizla z ladje. Premierja so zbrani pozivali k odstopu.

Japonski tanker Wakashio je v bližini obale otoka nasedel 25. julija, nakar je v čiste obalne vode izteklo približno 1000 ton goriva. Ladja se je naposled prelomila na pol, njen večji del pa je minuli teden potonil.

Tako japonski lastnik ladje kot vlada na Mauritiusu sta se znašla pod velikim pritiskom, naj pojasnita, zakaj je plovilo plulo tako nevarno blizu koralnega grebena in zakaj je pristojnim vzelo tako dolgo, da so prispeli na prizorišče. Oblasti sicer za to krivijo slabo vreme.

Minuli teden sta bila v Port Louisu aretirana kapitan ladje in še en častnik, ki sta obtožena ogrožanja varne plovbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjih dneh je poleg tega na obale otoka naplavilo trupla najmanj 39 delfinov, pri čemer okoljevarstvene skupine skrbi, da je za njihov množičen pogin krivo izlitje nafte. Vlade zanika, da obstaja povezava med dogodkoma.