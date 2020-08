Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z oceno epidemiološke situacije v državah EU, schengenskega območja, Balkana in italijanskih deželah ter z oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitev kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz), so po dopisni seji sporočili z vlade.

Ministrski zbor je presodil strokovno utemeljenost omejitev iz odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije ter odločil, da se te omejitve še naprej uporabljajo.

Srbijo vlada z nedeljo umika s seznama držav, za katere je ob prihodu v Slovenijo obvezna karantena. Odslej bo tako Srbija na rumenem seznamu. Hrvaška, kjer so danes potrdili 312 novih primerov okužbe s koronavirusom, ostaja na rdečem seznamu.

Na zelenem seznamu ni sprememb, so še sporočili iz vlade.