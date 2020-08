Potem ko se je leto za Petrol začelo v skladu z načrti, so se marca s pojavom pandemije poslovne razmere zelo zaostrile. Ukrepi, s katerimi so države za zajezitev pandemije omejevale gibanje tako med državami kot tudi med lokalnimi skupnostmi, so zaradi omejevanja prometa povzročili opazne upade prodaje naftnih izdelkov, odsev gospodarskih gibanj pa so tudi nižje cene nafte, so objavo polletnih rezultatov pospremili v Petrolu, katerega nadzorni svet je v četrtek imenoval novega člana uprave.

Upravi pod vodstvom Nade Drobne Popović se je namreč pridružil Jože Smolič, ki prevzema delovna področja, povezana s prodajo. Uprava je tako zdaj petčlanska. Poleg Drobne-Popovićeve in Smoliča so v njej še Matija Bitenc, Jože Bajuk in Ika Krevzel Panić.