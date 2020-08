Kot je danes sporočil tiskovni predstavnik kitajske ljudske armade Li Huamin, je ameriški rušilec USS Mustin vplul v kitajske teritorialne vode pri otočju Paracel. "Z ignoriranjem pravil mednarodnega prava ZDA nenehno izzivajo težave v Južnokitajskem morju in skušajo izvajati pomorsko hegemonijo v imenu 'svobode plovbe'," je dejal Li.

Na območju Južnokitajskega morja, ki naj bi bilo bogato z naravnimi viri, poleg tega pa tam potekajo glavne pomorske poti, se sicer kar šest držav vključno s Kitajsko bori za svoje pravice po mednarodnem pomorskem pravu. Kitajska si je z gradnjo umetnih otokov umetno ustvarila teritorialne zahteve, kjer bi določene pravice imele druge države, v primeru otočja Paracel Filipini in Vietnam. Proti kitajskim zahtevam se je izrekla tudi mednarodna arbitraža, ki pa je v Pekingu ne priznavajo.

Vmešale so se tudi ZDA, ki ne priznavajo kitajskih teritorialnih zahtev in vztrajajo, da gre na območju za mednarodne vode, kjer je plovba prosta. To pa skušajo vsake toliko časa dokazati s plovbo vojaških ladij ali pa preletom vojaških letal skozi sporno območje.

Tako je bilo tudi s tokratno plovbo rušilca. Kot je še povedal Li, so kitajske ladje in letala spremljali njegovo plovbo in mu naročili, naj območje zapusti.

A to je bil zaenkrat le zadnji v nizu incidentov na območju ta teden, kjer Kitajska med drugim trenutno izvaja vojaške vaje. V sredo so tako Kitajci izstrelili dve raketi proti ameriškemu vohunskemu letalu, ki naj bi vstopilo v "območje prepovedi letenja" med vajami.

Odnosi med obema velesilama so že sicer na najnižji možni točki v zadnjih desetletjih, tako zaradi trgovinskih sporov kot tudi pandemije novega koronavirusa, za katero ameriški predsednik Donald Trump krivi neustrezno odzivanje Kitajske. V Washingtonu so kritični tudi zaradi kitajskega zatiranja demokratičnih teženj v Hongkongu in kršenja pravic manjšin v Xinjiangu. Proti Kitajski so ZDA uvedle tudi sankcije.