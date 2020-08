Uredili bodo okolico doma starejših v Krškem

V Krškem izbirajo izvajalca za ureditev okolice tamkajšnjega doma starejših občanov, ki trenutno šteje okoli 200 stanovalcev. V načrtu je ureditev dostopne poti, neurejeno parkirišče pod objektom bodo spremenili v zeleno površino za druženje, zgornje javno parkirišče pa v tako imenovano zeleno parkirišče, pri čemer bodo obnovili zelene površine med parkirnimi prostori, poskrbeli za površine za gibalno ovirane in uredili meteorno kanalizacijo. Kot pravi Lidija Petrišič Colarič z občine Krško, pri tem ne krčijo števila parkirnih prostorov. Na novo bodo uredili tudi parkovne površine in jih obogatili z urbano opremo, da bo prostor primeren za druženje stanovalcev doma starejših. »Cilj ureditve je revitalizacija širšega območja in zazelenitev z novo urbano opremo, ki bo omogočala višjo kvaliteto bivanja predvsem varovancev doma starejših občanov in njihovih obiskovalcev kot tudi preostalih občanov,« dodaja Petrišič-Colaričeva. Naložba je ocenjena na od 300.000 do 400.000 evrov. Dela naj bi začeli še to jesen, končali pa spomladi prihodnje leto.