Sergej Curanović, nominiranec za nagrado novo mesto: Zoperstavljanje mrtvosti sveta

Sergej Curanović (1980) je prevajalec, ki že vrsto let živi med Poljsko in Slovenijo. Ukvarja se s prevajanjem pravnih besedil iz španščine, nemščine in poljščine v slovenščino. Ko se je torej s prvencem Plavalec pojavil med nominiranci za kratkoprozno nagrado novo mesto, je s simbolno pomenljivo, težko atmosferičnostjo svojih dolgih zgodb prijetno presenetil.