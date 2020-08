Medtem ko so navijači Bayerna po fantastični sezoni v sedmih nebesih, je razočaranje pri tistih, ki stiskajo pesti za PSG, ogromno. Parižani so se sicer devet let po tem, ko jih je prevzel Qatar Sports Investments in v klub vložil ogromno denarja, prvič prebili do finala lige prvakov, a je to slaba tolažba. Jasno je, da za predsednika kluba Nasserja Al Khelaifija šteje samo končna zmaga. Kljub silnemu razočaranju pa ne namerava vreči puške v koruzo in sporoča, da bo PSG z vsemi močmi krenil po tako želeno lovoriko v prihodnji sezoni.

»Nihče nas ni uvrščal v krog najožjih favoritov, še posebej ne, ko so prekinili francosko prvenstvo. A smo bili na koncu zelo blizu zmagi. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da osvojimo ligo prvakov prihodnje leto. To je naš veliki cilj. Vanj po nedeljskem večeru v Lizboni verjamemo bolj kot kadar koli,« je povedal Nasser Al Khelaifi, ki je v finalu gotovo pričakoval več od največjih zvezdnikov moštva Neymarja in Kyliana Mbappeja. Oba sta imela v prvem polčasu lepi priložnosti, da bi zatresla mrežo Bayerna, a jima je to obakrat onemogočil izvrsten vratar Bavarcev Manuel Neuer.

Brazilca in Francoza je PSG kupil za skupno vrtoglavih 400 milijonov evrov, a na turnirju v Lizboni nihče od njiju ni dosegel gola. »Za Neymarjem so odlične tekme. A sam ne more storiti vsega. Kar se tiče Mbappeja, je bil čudež že, da nam je po poškodbi gležnja lahko pomagal,« je igralca v bran vzel trener PSG Thomas Tuchel. Usoda Nemca naj bi bila negotova, skrita želja kluba pa bojda Italijan Massimiliano Allegri. Tuchel kljub porazu na koncu ni bil pretirano razočaran. »Šlo je za trd boj. Vse smo pustili na igrišču. Ko je tako, poraz lažje sprejmeš. Imel sem občutek, da bo en gol odločil tekmo. Sem razočaran, a ne preveč. Bili smo zelo blizu končnemu uspehu.«

Po porazu PSG so v Parizu izbruhnili nemiri. Jezni navijači, ki so gledali tekmo na velikih zaslonih okoli stadiona Parc des Princes, so začeli razbijati izložbe trgovin in zažigati avtomobile. Posredovala je policija, ki je aretirala kar 148 razgrajačev. Povsem drugače je bilo v Marseillu, kjer so tamkajšnji navijači slavili poraz velikih rivalov. Po koncu tekme so rajali na ulicah, prepevali pesmi in celo prižigali ognjemete. PSG je sicer zaradi vse boljših rezultatov v ligi prvakov in številnih zvezdnikov pridobil navijače po svetu, v Franciji pa je zaradi prevlade v domačem prvenstvu zunaj Pariza vse bolj osovražen.