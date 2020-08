V glavnem programu Literature sveta bodo med drugimi gostovali predlanska Nobelova nagrajenka za književnost, poljska pisateljica in esejistka Olga Tokarczuk, nemško-avstrijski pisatelj Daniel Kehlmann, Bolgar Ivan Krastev, Kamel Daoud iz Alžirije ter številni nemški avtorji, na daljavo pa se jim bosta pridružila še David Grossman iz Izraela in Richard Ford iz ZDA.

Poleg prireditev v živo bodo pripravili tudi virtualne dogodke; nekatere bodo v živo predvajali preko spleta, v času festivala pa bodo ponudili še niz vnaprej posnetih pogovorov s tujimi avtorji, kot so Carmen Maria Machado iz ZDA, Alaa Al Aswani iz Egipta, Isabel Allende iz Čila in mnogi drugi. Tematsko se bo festival še naprej posvečal rasizmu in dekolonizaciji, pripravili pa bodo tudi vrsto pogovorov o bioekonomiji, denimo o izumiranju žuželk in dreves ali o digitalnih tehnologijah. kul