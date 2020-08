V programu FeKK SLO je mednarodna žirija za zmagovalca izbrala hrvaški film Moje vesolje režiserke Yuliye Molina, »zelo neposredno, a v isti sapi subtilno zgodbo o materi in hčeri, ki jo tke resnična ljubezen, hkrati pa tudi razlike in predsodki«, posebno omembo pa so namenili tudi filmu Nihče ni rekel, da te moram imeti rad slovenskega režiserja Matjaža Jamnika. V programu FeKK YU je zmagal hrvaški Testfilm #1 kolektiva Telcosystems, ki se »analitično spopade z eksperimentalnim filmom in z oviro v njegovem golem obstoju, torej z digitalnim medijem v njegovi sodobni inkarnaciji«, posebno omembo pa si je za najboljšo animacijo prislužil še hrvaški film Cockpera režiserke Kate Gugić.

Nagrado posebne žirije slovenskih filmskih kritikov, ki so jo sestavljali Oskar Ban Brejc, Anja Banko in Jernej Trebežnik, je v programu FeKK SLO prejel film O čustvih in drugem zakonu termodinamike slovenske režiserke Nike Tomažič, v programu FeKK YU pa je kritiška žirija nagradila srbski film In pride večer režiserke Maje Novaković.