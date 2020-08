»Z vikendom sem kar zadovoljen. V soboto sem naredil veliko napako. Vem, da skoki še niso tisti pravi. Vesel sem, da sem se v nedeljo uspel zbrati, da sem naredil velik napredek in da sem prišel do vrhunskega rezultata,« je povedal Timi Zajc. V soboto so se za Kubackim zvrstili še trije Poljaki Kamil Stoch, Piotr Žyla in Tomasz Pilch. Od Slovencev je bil ob že omenjenem Justinu debitant Jan Bombek 15., tik za njim je končal Peter Prevc, Anže Lanišek je osvojil 19. mesto, Žiga Jelar pa je bil 24. Tudi v nedeljo je bil oder za zmagovalce obarvan v barve Poljske, saj je drugo mesto znova zasedel Stoch, tretje pa Žyla. Ob četrtem Zajcu so Slovenci zasedli 11. (P. Prevc), 13. (Lanišek), 14. (Justin) in 25. (Jelar) mesto. »V teh treh dneh sem prikazal kar dobre skoke, podobno kot na treningih. Z rezultati še nisem najbolj zadovoljen, a to so bile le prve in hkrati zadnje tekme poleti. Kar nekaj dela nas še čaka do zime in upam, da bom napredoval,« je povzel Peter Prevc.

»V nedeljo smo prikazali bistveno boljše skoke kot dan prej. Dopoldne smo naredili temeljito video analizo in se pogovorili, kar se je obrestovalo. Popravili smo počep in odskok, tako da smo bili že bolj konkurenčni Poljakom. Timi je bil blizu stopničk, Peter je stopnjeval nastope, a še vedno delamo prevelike napake. To bomo v prihodnje popravili. Pred nami sta še dva meseca temeljitih priprav in verjamem, da bomo pozimi pravi,« je konec tedna v Wisli ocenil slovenski selektor Gorazd Bertoncelj.