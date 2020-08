V zadnji tekmi prvega kroga letošnje končnice je v Edmontonu Vancouver prvič po letu 2011 napredoval v drugi krog, pred desetimi leti pa je klonil šele v finalu, ko je naslov osvojil Boston. Naslednji tekmec Canucks bodo prvi nosilci zahodne konference, Vegas Golden Knights.

Po prvi tretjini je bilo po zadetku Jayja Beaglea v četrti minuti 1:0, po drugi pa je Vancouver že vodil s 4:0, uspešni so bili Antoine Roussel, Troy Stecher in Brock Boeser.

Šele v sedmi minuti zadnjega dela igre so prvič mrežo tekmecev zadeli prvaki lige, Jaden Schwartz je znižal izid, a je sedem minut pozneje Tyler Motte po protinapadu povišal na 5:1. Schwartz je v predzadnji minuti zadel še za 5:2, Motte pa je zadnji zadel v prazno mrežo in postavil končni izid.

Po drugi tekmi končnice je znova v vratih branilcev naslova stal Jordan Binnington, a je prejel kar štiri gole po 18 strelih tekmecev, zato ga je že sredi koncu druge tretjine nadomestil Jake Allen, ki je nato iz šestih poskusov Vancouvra prejel en zadetek.

Vratar Carter Hart je ubranil 31 strelov, Kevin Hayes je prispeval gol in podajo za Philadelphio, ki na vzhodnem delu kot prva nosilka v drugem krogu igrala z New York Islanders, šesto postavljeno ekipo.

Ivan Provorov in Michael Raffl sta še zadela za Flyers, ki v končnici niso napredovali vse od leta 2012, ko so v četrtfinalu izločili Pittsburgh Penguins. Oba gola za Canadiens je zadel Nick Suzuki, vratar Carey Price je zaustavil 14 strelov, kar kaže, da kljub veliko bolj aktivni igri to ni bilo dovolj za slavje Montreala.

Preostala para konferenčnih polfinalnih obračunov sta na vzhodu Tampa Bay Lightning - Boston Bruins ter na zahodu Colorado Avalanche - Dallas Stars.