V finalu letošnjega drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja sta se pomerila španska Sevilla in italijanski Inter, ki sta v tem tekmovanju skupno najuspešnejša z - vključno današnjim - že devetimi naslovi. Danes se je spet veselila Sevilla, ki je v šestem finalu ohranila stoodstotni izkupiček.

Inter je trikrat osvojil nekdanji pokal Uefa, predhodnika tekmovanja v zdajšnji različici, a nazadnje v sezoni 1997/98. Pri Milančanih je slovenski vratar Samir Handanović tako tudi tokrat ostal brez prve lovorike s svojim klubom.

V Nemčiji so na zaključnem turnirju evropske lige, ki je posledica pandemije novega koronavirusa, na poti do finala novi prvaki v polfinalu ugnali Manchester United (2:1), pred tem pa še Wolverhamptonu v četrtfinalu (1:0) ter Romo v osmini finala (2:0). Inter pa je po vrsti izločil Getafe (2:0), Bayer Leverkusen (2:1) in v polfinalu še Šahtar iz Donjecka s 5:0.

Začetek tekme je bil vroč. Najprej je vratarja Handanovića, ki je slabo posredoval po strelu Fernanda, rešila njegova obramba. Že v naslednjem napadu pa so nogometaši Seville storili prekršek za najstrožjo kazen, ko je Diego Carlos Romeluja Lukakuja nepravilno ustavil že v kazenskem prostoru. Lukaku pa je nato sam uspešno izvedel strel z bele točke.

A vodstvo je zdržalo le do 12. minute. Takrat so v obrambi Milančanov pozabili na Luuka De Jonga, ki je izkoristil natančno podajo Jesusa Navasa in meril z glavo s kakšnih šestih metrov, Handanović je bil nemočen.

Pozneje sta se ekipi umirili, bolj živčen je bil le strateg modro-črnih Antonio Conte, ki je zahteval še eno enajstmetrovko po domnevni igri z roko Seville, a je ni dobil.

Potem so spet udarili Španci. Ever Banega je odlično izvedel prosti strel, Interjeva obramba je spet pustila preveč prostora De Jongu, ta pa je bil še enkrat natančen, tokrat z leve strani, in prek Handanovića žogo v 33. minuti poslal v mrežo.

A spet je bil odgovor hiter. Le dve minuti so vodili Španci, ko je bil izid spet izenačen. Inter je izvedel podobno akcijo, prosti strel je izvedel Marcelo Brozović, pred vrati pa je bil na pravem mestu Diego Godin, žoga pa je končala v mreži Yassina Bounouja.

Nadaljevanje po odmoru je bilo precej mirnejše. Rahlo pobudo so sicer imeli pri Sevilli, toda niso bili posebej nevarni. Kljub temu bi lahko v 50. minuti za Inter bolje končal akcijo Roberto Gagliardini.

Zelo blizu morebitni odločitvi o zmagovalcu pa je bil Inter v 67. minuti. Takrat je zvezdnik črno-modih Lukaku prek polovice igrišča pobegnil v protinapad in kazalo je, da bo povsem sam lahko premagal tudi vratarja Seville. A na robu kazenskega prostora se je Bounou izkazal z odličnim posredovanjem in preprečil zadetek.

Potem ko je zapravil to priložnost, pa se je Lukaku prelevil v tragičnega junaka. V 74. minuti je namreč po prostem strelu do žoge pred vrati Handanovića prišel Carlos in dobro meril s "škarjicami" s kakšnih desetih metrov. Žoga bi verjetno šla mimo gola, toda pred vrati je nogo podstavil Lukaku in jo preusmeril za hrbet Handanovića. Zadetek so sicer pri Uefi nato vendarle pripisali Carlosu.

Inter je imel zadnjo resno priložnost za izenačenje v 81. minuti. Po gneči v kazenskem prostoru je do strela prišel Alexis Sanchez, žoga je vratarju Bounouju ušla, a jo je na golovi črti izbil Jules Kounde.

Sevilla je v zadnjih minutah izkušeno zavlačevala in preprečevala vse bolj nervoznemu, a tudi neučinkovitemu Interju priložnosti za podaljšek ter se na koncu veselila novega naslova v "svojem" tekmovanju, prvega po letu 2016.