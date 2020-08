Naj jih ovadimo NIJZ?

Kulturniki sploh ne morejo več slediti neverjetni dejavnosti ministrstva za kulturo, in tako so tudi včeraj osupnili ob vesti, ki jo je to posredovalo: delegacija pod vodstvom ministra Vaska Simonitija (na fotografiji desno), ki so jo sestavljali (z leve) Peter Tomšič, Drago Jančar in Jože Možina, je obiskala pisatelja Borisa Pahorja, da bi mu šest dni prej čestitala za 107. rojstni dan. Veselje jih je tako preplavilo, da so pozabili, da gospod Pahor morda sodi že v rizično skupino prebivalcev, ko gre za koronavirus. Kot namreč vidite, so se kar brez mask smukali okoli slavnega slavljenca.