Airbnb je brez večjega pompa vložil prošnjo za prvo uvrstitev delnic na borzo (IPO) pri ameriških regulatorjih. Do poteze prihaja v času, ko je potovalna industrija pod velikim pritiskom zaradi zaustavitve potovanj v času pandemije covida-19.

Podjetje je pred kratkim izrazilo pričakovanje, da se bodo rezervacije kmalu znova okrepile. Predstavilo je tudi pobudo za potovanja na krajše razdalje.

Analitiki ocenjujejo, da je Airbnb s svojim vstopom na borzo pohitel zaradi bojazni, da bo ameriški delniški trg v nadaljevanju leta obarvan večinoma v rdeče, saj se bo brezposelnost povečevala, vladna pomoč pa bo postopoma ukinjena. Trenutno medtem kaže, da so mnogi ljudje bolj pripravljeni stanovati v zasebnih stanovanjih kot v velikih hotelih.

Airbnb je sicer po izbruhu pandemije covida-19 odpustil okoli četrtino delovne sile oz. 1900 ljudi. Kot je takrat pojasnjeval soustanovitelj in glavni izvršni direktor družbe Brian Chesky, so bili rezi nujni, da bo lahko Airbnb dočakal čas, ko bodo ljudje znova začeli potovati.

Nedavno je Airbnb predstavil tudi nov protokol čiščenja, ki naj bi okrepil zaupanje popotnikov. Prav tako je v Veliki Britaniji, Franciji in Španiji začel testirati prepoved najema celotnih hiš za mlajše od 25 let z manj kot tremi pozitivnimi ocenami, ki živijo v bližini najete nepremičnine, da bi tako preprečil organizacijo velikih zabav v teh nepremičninah. Podobne ukrepe je Airbnb že uvedel v ZDA in Kanadi, prav tako je okrepil ukrepe za spoštovanje prepovedi zbiranj v luči covida-19.