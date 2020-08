Moštvo Colorada je še drugič zaporedoma proti Arizona Coyotes slavilo s 7:1 in si zagotovilo polfinalni obračun proti Vegas Golden Knights, ki so prav tako s 4:1 v zmagah v sredo izločili Chicago Blackhawks.

Hokejisti Colorada so bili izjemno učinkoviti v prvih dveh tretjinah, ki so jih dobili s 6:0, v zadnjem delu igre pa so stopili s plina. Dva zadetka sta na tekmi prispevala Nazem Kadri in Nathan MacKinnon, ki je dodal še dve podaji.

Nekoliko težje so do napredovanja v drugi krog prišli hokejisti Bostona. V obračunu s Carolino Hurricanes so po prvi tretjini zaostajali z 0:1, zadetek je dosegel Haydn Fleury. V drugem delu igre je v 36. minuti David Krejči izenačil, štiri sekunde pred iztekom druge tretjine pa je zadel še Patrice Bergeron.

Do konca se izid ni spremenil, kosmatinci pa še čakajo svojega nasprotnika v konferenčnem polfinalu. Pomerili se bodo z zmagovalcem obračuna med New York Islanders in Washington Capitals, kjer je izid v zmagah 3:1 za otočane.