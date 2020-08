Kuga je v Evropi v srednjem veku zahtevala več milijonov življenja, danes pa je precej redka, a ne povsem izkoreninjena. Samo v ZDA letno zabeležijo okoli 7 primerov, večinoma na podeželju. Kuga se sicer najbolj pogosto širi prek bolh, ki so se okužile od divjih glodalcev, kot so veverice. Okužene bolhe lahko prenašajo tudi psi in mačke. Od zadnjega primera človeške okužbe s kugo v Kaliforniji, je minilo že pet let. Tedaj sta se v narodnem parku Yosemite okužili dve osebi.

Zdravniki, ki so obravnavali primer okužbe v mestu South Lake Tahoe, sumijo, da se je občan okužil, ko ga je med sprehajanjem psa ob južni obali jezera Tahoe, ugriznila okužena bolha.

Med simptomi okužbe s kugo najdemo vročino in slabotnost, okuženim je lahko tudi slabo, v roku dveh tednov po okužbi pa otečejo tudi bezgavke. Okužba se zdravi z antibiotiki, če je ne odkrijemo dovolj hitro, pa je lahko tudi smrtonosna.