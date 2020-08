V času, ko je klic k zdravniku pogoj za testiranje na novi koronavirus, v zdravstveni dom pa ni mogoče zakorakati brez predhodnega naročila, telefoni marsikje zvonijo v prazno. Nekateri izmed bolnikov, ki so se obrnili na ljubljansko zastopnico pacientovih pravic Dušo Hlade Zore, so ambulanto med ordinacijskim časom klicali več ur, posamezniki pa kar ves dan ali celo več dni zapored.

»Urnike za naročanje je treba spoštovati«

Bolnikom v takih primerih preostane komunikacija po elektronski pošti, ki pa je v nekaterih ambulantah ne uporabljajo, opaža Hlade-Zoretova. Poleg tega nekateri starejši bolniki nimajo možnosti elektronskega stika, če potrebujejo hiter odgovor, pa elektronska pošta tako in tako ni najboljša izbira. To velja tudi za ljudi, ki imajo znake okužbe dihal ali druge simptome koronavirusa in potrebujejo napotke čim prej, je poudarila naša sogovornica. V nekaterih zdravstvenih zavodih so se pacientom, ki so ambulanto le stežka priklicali, po besedah Hlade-Zoretove sicer opravičili, ponekod pa so zaznali tehnične težave telefonskih linij.

Dostop do telefonskega pogovora z zdravnikom bi lahko v zdravstvu olajšali tudi z izboljšanjem organizacije, meni zastopnica pacientovih pravic. »Težave pri klicanju strokovnjakov iz osnovnega zdravstva so bile stalnica tudi v minulih letih, a se v zadnjem času na ta račun pritoži več pacientov. Razumem, da so zaradi trenutnega načina dela ponekod bolj zasedeni kot prej, a urnike za naročanje bi bilo treba spoštovati,« je dodala. Ob težavah, zaradi katerih so pomislili na novi koronavirus, želijo bolniki na primer razčistiti, ali je potrebno testiranje. V pogovoru z zdravnikom izvedo tudi, ali se morajo samoizolirati, ugotavlja Hlade-Zoretova.