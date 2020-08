Precej več bo po njenih besedah znano že po četrtkovi seji vlade, na kateri jih bo minister za zdravje Tomaž Gantar seznanil s celovito epidemiološko sliko. Na podlagi tega nato ministrica pričakuje, da bodo sprejeli "najboljše možne rešitve". »Sama bom podprla vse odločitve, ki bodo podprle aktivacijo varnega vračanja v šole za vse učence in dijake,« je dejala.

Prvi šolski dan bi moral biti tako po njenih besedah tak kot vsi prejšnji prvi šolski dnevi, vendar »z dodatno previdnostjo, da gremo v šole zdravi in da spoštujemo priporočila«.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sicer ravnateljice in ravnatelje na današnji konferenci na Brdu pri Kranju, kjer je tudi potekala novinarska konferenca, seznanilo s posebno publikacijo. Ta vsebuje štiri možne modele izvajanja pouka v novem šolskem letu z navodili, kako ravnati in kaj upoštevati ob izvajanju posameznega modela.

Vrnitev vseh učencev in dijakov v šole ob upoštevanju priporočil za preprečevanje okužb predvideva t. i. model B, ki predvideva omejitve takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev še vedno mogoče izvajati vzgojno-izobraževalni proces.

Predpisane omejitve so po oceni ministrice življenjske in usklajene z vsemi deležniki v šolstvu. »Če pa se bo kje izkazalo, da temu ni tako, bomo to tako kot vedno reševali individualno,« je dejala.