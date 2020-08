V Torontu je odločitev na tekmi med Bostonom in Carolino padla v zadnji tretjini. Do takrat so bili boljši hokejisti Caroline, toda Boston je nato zadel štirikrat v manj kot sedmih minutah in poskrbel za preobrat s 4:3 in skupno vodstvo s 3:1 v tem dvoboju.

Z dvema zadetkoma se je izkazal Jake DeBrusk, Connor Clifton pa je dodal gol in podajo. Brad Marchand se je z zadetkom med strelce vpisal na tretji zaporedni tekmi. Pri Bostonu še vedno ni bilo v postavi Davida Pastrnaka. Kljub temu imajo hokejisti te ekipe zdaj precejšnjo možnost za napredovanje, natančni statistiki v ligi NHL so namreč postregli s podatkom, da se je po vodstvu s 3:1 v zmagah 90,6 odstotka ekip tudi uvrstilo naprej.

»Izjemen značaj ima naša ekipa. Nismo se dogovorili, da bomo v zadnji tretjini igrali na polno, ampak se je kar zgodilo. Samo igrali smo svojo igro,« je bil po razpletu zadovoljen Marchand. Carolini pa ni pomagala niti dobra predstava Jamesa Reimerja, ki je zbral 29 obramb, v zadnji tretjini pa je bilo razmerje strelov kar 16-2 za poznejše zmagovalce.

Colorado je prav tako prišel do prednosti za napredovanje po zmagi v Edmontonu proti Arizoni. Nazem Kadri je dvakrat zadel ob številčni prednosti, pa tudi sicer so imeli zmagovalci precej razpoloženih igralcev. Na koncu so v mrežo tekmecev plošček spravili kar sedemkrat, njihov vratar Philipp Grubauer pa ni imel prav veliko dela s 14 obrambami. Pri Coloradu so dve točki za gol in podajo dobili Matt Calvert, Cale Makar in Mikko Rantanen. Pri poražencih je vratarja Darcyja Kuemperja po štirih prejetih golih v prvih dveh tretjinah zamenjal Antti Raanta.

Tampa je v dvoboju s Columbusom tudi tik pred napredovanjem, zasluge za zadnjo zmago z 2:1 ima tudi vratar Andrej Vasiljevski. V polno pa sta zadela Barclay Goodrow in Yanni Gourde.

V dvoboju aktualnih prvakov iz St. Louisa in Vancouvra pa je izid v zmagah 2:2. Danes so branilci naslova zmagali s 3:1, Ryan O'Reilly je v polno zadel dvakrat in dodal še eno podajo, Alex Pietrangelo pa en gol in eno podajo. Za Vancouver je bil strelsko uspešen J.T. Miller, soigralce pa je z dobrimi obrambami podpiral Jacob Markstrom, na koncu pa niti njegovih 34 obramb ni bilo dovolj.