Filipine stresel potres z magnitudo 6,6

Osrednji del Filipinov je danes stresel potres z magnitudo 6,6. Po do zdaj znanih podatkih je zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Ob tresenju tal so prebivalci v paniki zbežali na ulice. Gmotna škoda je nastala na zgradbah in cestah.