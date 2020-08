Visoka rast

Medtem ko je prodaja avtomobilov na splošno zaradi izbruha novega koronavirusa doživela hud udarec in se je šele začela počasi pobirati, je v letošnjem prvem polletju cvetela prodaja tistih štirikolesnikov, ki so elektrificirani na način, da je njihove baterije mogoče polniti prek zunanjega vira električne energije – torej priklopnih hibridov in povsem električnih vozil. Samo v juniju so v Evropi tako registrirali skoraj 93.000 električno »priklopnih« avtomobilov, s čimer je bil njihov delež prodaje kar 8,2-odstoten, če iz tega izluščimo delež povsem električnih avtomobilov, pa je ta znašal 4,4 odstotka. In če bi k »priklopnim« dodali še običajne hibride, je bilo junija prodanih kar 183.300 enot, kar je predstavljalo 16,2-odstotni delež oziroma 65-odstotno rast v primerjavi z junijem 2019. Bencinsko in dizelsko gnani avtomobili so medtem doživeli 32- in 31-odstotni padec. Kaj pa to pomeni na letni ravni?