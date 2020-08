Protestniki so se najprej zbrali na trgu neodvisnosti pred sedežem vlade. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so vojaki, ki so zastražili poslopje, iz solidarnosti s protestniki spustili ščite. Ženske pa so jim poklanjale cvetje. Na plakatih je bilo medtem mogoče videti napise, kot so "ni nas le 20, nas je 16.000".

Protestniki so shod pred sedežem vlade zvečer zaključili in se nato podali v središče Minska. Pred sedežem tajne službe KGB so prižgali sveče in položili cvetje.

Policija tokrat proti protestnikom ni posredovala, navaja dpa.

Iz zaporov so sicer v petek izpustili okoli 2000 ljudi, ki so jih prijeli na protestih po nedeljskih predsedniških volitvah, na katerih si je Lukašenko po mnenju protestnikov z veliko volilno prevaro zagotovil že šesti mandat. Skupaj je bilo sicer prijetih okoli 7000 protestnikov. Najmanj dva človeka sta tudi umrla, ko so varnostne sile posredovale.

Protesti pa se niso odvijali le v Minsku, ampak tudi drugod po državi. V več mestih so oblikovali človeške verige. Po spletu so zaokrožili posnetki delavcev, ki so protestno zapuščali svoje delo ali so stavkali v protestu proti Lukašenku.

Za danes se v Belorusiji napovedujejo novi množični protesti, podobno pa naj bi se protestniki zbrali tudi v nedeljo.

Protestniki zahtevajo spremembo in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem je zmagovalka opozicijska 37-letna Svetlana Tihanovska, ki je medtem zbežala v Litvo. Za predsedniško kandidaturo se je odločila, ko so zaprli njenega soproga, ki je želel kandidirati proti Lukašenku.

V petek so o dogajanju v Belorusiji razpravljali tudi zunanji ministri članic EU. Zaradi nasilnega posredovanja proti udeležencem protestov EU pripravlja sankcije proti nekaterim beloruskim posameznikom. Sankcije naj bi zajele tudi odgovorne za volilne prevare. Sankcije bodo sicer morale soglasno potrditi vse države članice, a zaenkrat ne kaže, da bi kdo ideji sankcij nasprotoval.