Milan Krek o tem, da bi priporočal vsem staršem, ki imajo šoloobvezne otroke, da naj se vsaj deset dni prej vrnejo iz morja

»Priporočal bi vsem staršem, ki imajo šoloobvezne otroke, da naj se vsaj deset dni prej vrnejo iz morja, da so otroci doma, da gredo lahko potem zdravi v šolo. Najslabše bi bilo, če bi šolo odprli in bi jo morali potem zapreti. To bo res katastrofa.«