Svetovna atletika je 30. julija Rusiji dala rok, da mora do 15. avgusta plačati 4,25 milijona evrov kazni in 1,1 milijona evrov dodatka za procesne stroške, sicer Rusafu grozi izključitev iz Svetovne atletike, vsem Rusom pa prepoved udeležbe na velikih atletskih tekmovanjih.

Marca je bila Rusafu izrečena kazen zaradi napak v postopku javljanja prebivališča skakalca v višino Danila Lisenka, potrebnega za izvajanje dopinških kontrol, dodatno olje na ogenj pa so prilili »izgubljeni« pomembni dokumenti o tem in drugih primerih v pisarni Rusafa.

Krovna atletska zveza je Rusaf zaradi številnih dopinških škandalov in v preteklosti s strani države podprtega sistematičnega dopinga suspendirala že leta 2015. Na mednarodnih tekmovanjih lahko Rusi, ki morajo izpolnjevati dodatne pogoje, nastopajo samo kot posamezniki pod nevtralno zastavo.

Rusaf ni imel dovolj sredstev, da bi bila do 1. julija, prvotnega roka za plačilo, kazen poravnana. »Zaradi kriznih razmer v ruski atletiki je ministrstvo za šport sprejelo izjemno odločitev, da rezervira denar za Rusaf, ki ga bodo dobili v enkratnem znesku za plačilo dolga Svetovni atletiki in s tem nadaljnji razvoj tega športa,« so zapisali na ruskem športnem ministrstvu.