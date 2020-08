Seveda bo moral za to nekdo odgovarjati. Jasno, za nepraznične praznike mora biti kriva vlada. Kdo drug. Zato predlagamo, da Janša svojo vlado kar razpusti in naj ne čaka na razne pivce in počivalške. In bo potem to grozodejstvo od letošnjih in prihodnjih praznikov lahko obesil na neko drugo vlado. Češ, ko smo bili mi v vladi, je bil velikonočni ponedeljek na ponedeljek, zdaj pa… A? Bi šlo?