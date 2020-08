Približno 6000 kvadratnih metrov veliko občinsko zemljišče med Europarkom in prihodnjo ekonomsko-poslovno cono, na katerem bo zraslo vadišče, je občina Zagorje dala gasilcem v 99-letni brezplačni stavbni najem. »Vse politične stranke so dale soglasje, da se da del zemljišča v Europarku v brezplačni najem. Vključevanje glede uporabe in koriščenja bo odvisno od dejavnosti. Ne bo namenjeno samo gasilcem, ampak širši zasavski javnosti. Prostor, na katerem bo zrasel poligon, bo namreč večnamenski, tudi za izvajanje drugih dejavnosti, tudi najrazličnejših prireditev. Septembra, če bo šlo vse po načrtih, načrtujejo že objavo razpisa. Vrednost poligona brez zemljišča je ocenjena na približno 400.000 evrov. Poligon naj bi bil po načrtih postavljen prihodnje leto.

»Ideja o vadbenem poligonu je stara že nekaj let. Z njo smo se ukvarjali tako v zvezah v regiji kot tudi v slovenski zvezi. Pomanjkanje vadbenih poligonov smo reševali na tak ali drugačen način. Tudi Gasilska zveza Slovenije ni stala križemrok. Rešitev, da se postavljajo regijski poligoni, je odlična. V regijskem svetu Zasavje smo se pred tremi leti odločali, ali gremo v gradnjo poligona in v kateri zvezi bi bil zgrajen. Odločitev je bila, da v zagorski. Občina mora pripraviti osnovne pogoje. Tla za asfaltiranje in betoniranje, infrastrukturo… Vzdrževanje bo stvar Gasilske zveze Zagorje. Poligon je namenjen zasavski regiji, zato jo financira slovenska zveza,« je dejal predsednik regije Zasavje in Gasilske zveze Zagorje Ivan Potočnik, ki je izpostavil in pohvalil tudi sodelovanje občine Zagorje.

Sofinanciranje drugih zasavskih občin in sodelovanje še nista dorečena, saj po navedbah za zdaj še niso pokazale interesa. »Mislim, da se bomo o participiranju in sofinanciranju pogovarjali še naknadno,« je dodal Potočnik.