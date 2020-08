Kljub negotovim razmeram, ki krojijo načrte kulturnih producentov, bodo ljubitelji filma tudi letos lahko užili ponudbo filmskega festivala Kino Otok. Ta bo zadnji teden avgusta tradicionalno zavzel Izolo, pa tudi Ljubljano in nekatera druga slovenska mesta.

»Na voljo bo žal manj vstopnic, a bo na ogled več projekcij na različnih lokacijah, da bi dosegli čim širše občinstvo. Tudi program bo povsem primerljiv z zadnjimi leti,« obljublja direktorica festivala Tanja Hladnik. Projekcije se bodo s priljubljenega Manziolijevega trga preselile v letni kino Arrigoni, ki sprejme precej več obiskovalcev, projekcijam v kinu Odeon pa se bodo pridružile še projekcije v izolskem kulturnem domu.

O tiraniji napredka

Osrednja sekcija prodornih filmov izvirnih govoric in radikalnih vsebin Signali bo prinesla otvoritveni film Balon tibetanskega režiserja Peme Tsedena, v katerem otroška igra s kondomi povzroči serijo zadreg in poruši harmonijo družine in skupnosti. Na ogled bo tudi poljsko-francoski film Corpus ChristiJana Komasa o fantu, ki se začne izdajati za duhovnika, pa Gorelo boOliverja Laxeja o nekdanjem požigalcu, ki se vrne v domači kraj. Islandec Rúnar Rúnarsson prihaja z andersonovskimi igrano-dokumentarnimi vinjetami Odmev, režiser Ulaa Salim pa s političnim trilerjem Sinovi Danske.

Sekcija Dobri sosedje bo predstavila srbski pogled na odraščanje mladih v današnjem času. Režiserka Ivana Mladenović je posnela grenko-sladko komedijo Ivana Grozna, Marko Đorđević pa presunljivo tragikomično dramo Moj jutranji smeh. Zgodovinsko obarvana sekcija 35-mm Kult-ure bo ob stoletnici rojstva v fokus postavila Federica Fellilnija, med slovenskimi filmi pa bo mogoče ujeti tudi Človeka s sencoEme Kugler, ki je prav včeraj prejel še osmo mednarodno nagrado.

Novi sklop Chiaro-oscuro bo v prihodnje osvetljeval v splošnem diskurzu spregledane tematike; letos bo to prevpraševanje »tiranije napredka«. Ob že razvpiti Medeni deželi bo mogoče videti tudi avstrijsko-nemški film Vesoljski psi, ki prinaša perspektivo moskovskih potepuških štirinožcev, pa brazilsko Vročico, zgodbo o staroselcih Amazonije. Nova sekcija Ekstraserijsko bo po besedah selektorice programa Varje Močnik postregla z noro smešno in bizarno serijo Coincoin in ekstraljudje francoskega režiserja Bruna Dumonta; gre za nadaljevanje miniserije Mali Quinquin.