Državna revizijska komisija konkretne odločitve sicer še ni objavila in je ni komentirala, ker ni prejela povratnic, da je bil njen sklep vsem vpletenim vročen. Izbor izvajalca, ki bo po naročilu generalnega sekretariata pripravil projektno dokumentacijo, izvedel prenovo Hotela Brdo in pridobil uporabno dovoljenje, tako še ne bo kmalu zaključen. Prenova hotela je potrebna pred začetkom slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki se bo začelo 1. julija 2021, saj se bo večji del dogodkov odvijal prav na Brdu. Aprila lani je bila predvidena obsežna prenova z razširitvijo hotela, ker pa so bile prejete ponudbe previsoke (okoli 40 milijonov evrov), je sekretariat postopek ustavil in začel iskati cenejše rešitve. Na koncu so se odločili za idejno rešitev družbe Esplanada, ki naj bi stala okoli osem milijonov evrov. Čeprav je bila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije kritična, da predstavljena rešitev ni bila izbrana z javnim natečajem, se je zapletlo šele pri izboru izvajalca.