V ponedeljek bo v Narodni galeriji nastopil Godalni oktet Oberton. Vanj so se povezali mladi umetniki iz vse Evrope, z njimi je tudi slovenska violinistka Veronika Brecelj.

Tolkalci Slovenskega tolkalnega projekta se bodo v sredo v Mestnem muzeju Ljubljana predstavili s programom WOODSToP; izpostavili bodo pomen lesa v glasbi ter predstavili nabor lesenih tolkal in skladb, ki uporabljajo lesena »tolkala«. K sodelovanju so povabili tudi mizarje, ki so »iznašli« nekaj novih tolkal.

V petek se bo na Jazz oder na Gornjem trgu postavil še saksofonist Jani Šepetavec z glasbenimi kolegi. Predstavil bo lastne kompozicije z albuma In Recital with Blues, kjer se prepletajo sodobni blues, shuffle, funk in afrobeat ritmi. kul