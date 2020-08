V nogometni ligi prvakov se bosta drevi ob 21. uri začeli še zadnji povratni tekmi osmine finala. Glede na izid s prve tekme se veliko bolj zanimivo dogajanje obeta na stadionu Camp Nou med Barcelono in Napolijem, saj se je prva tekma pod Vezuvom končala z remijem 1:1. V Münchnu bo zgolj formalnost, potem ko je Bayern že na prvi tekmi v Londonu premagal Chelsea s 3:0.

Barcelona – Napoli

Glede na to, da je Barcelona na gostovanju v Neaplju iztržila remi 1:1, je v vlogi favorita, vendar so razmere v ponosu Katalonije vse prej kot idilične. Kriza je očitna na več področjih delovanja kluba, zato je vse več govora o rekonstrukciji, ki naj bi bila povezana tudi z menjavami v vodstvenih strukturah. Barcelona je po koronakrizi gladko izgubila bitko z madridskim Realom za naslov španskega prvaka. Trener Quique Setien je vseskozi pod plazom kritik in veliko presenečenje bo, če bo obdržal službo tudi za naslednjo sezono, saj je očitno, da mu igralci ne zaupajo.

Vse oči so uprte v prvega zvezdnika Lionela Messija, ki je bil po izgubi španskega naslova zelo kritičen do soigralcev in predvsem vodstva kluba. »Če želimo osvojiti ligo prvakov, bomo morali korenito izboljšati svojo igro, sicer lahko izpademo že proti Napoliju,« pravi Lionel Messi. Barcelona ima težave s pomanjkanjem igralcev. Zlasti v obrambi in na sredini igrišča, kjer bodo manjkali Sergio Busquets, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Ousmane Dembele. Stavi na prednost domačega igrišča, saj je na njem v ligi prvakov neporažena že 35 tekem (31 zmag in štirje remiji). Takšna tekma je kot naročena za bojevniški značaj temperamentnega trenerja Napolija Gennara Gattusa, ki je pred zahtevnim izzivom, kako doseči gol in ohraniti mrežo nedotaknjeno. Zdravniška služba ga je razveselila, ko je sporočila, da bo napadalec Lorenco Insigne nared za tekmo. »Tekma, s katero želimo napisati pomembno poglavje v zgodovini kluba. Za uspeh bomo morali veliko tvegati,« pravi Gattuso.