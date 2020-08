Magic Johnson dopustuje na Jadranu

Legendarni ameriški košarkar Earvin Magic Johnson te dni dopustuje na Hrvaškem, kjer z luksuzno jahto, vredno 150 milijonov dolarjev, potuje po jadranskih otokih. S 85-metrskim plovilom, ki je največje ameriško plovilo za osebno rabo, se je iz Splita najprej odpravil na Hvar, kjer je obiskal slavno restavracijo Gariful. Njen lastnik Ivan Gospodnetić je za hrvaške medije povedal, da je košarkar izbiro hrane prepustil osebju, ki mu je pripravilo nekatere morske specialitete. Ob koncu naj bi dejal, da je bil to eden najlepših večerov v njegovem življenju. Košarkar se je nato fotografiral z zaposlenimi in nekaterimi, predvsem mlajšimi obiskovalci restavracije, ki je v preteklosti že gostila princa Harryja, oblikovalca Giorgia Armanija, ruskega poslovneža Romana Abramoviča in južnoafriško igralko Charlize Theron.