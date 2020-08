Odločila se je, da si v življenju želi drugih stvari, saj si je v 20-letni karieri le redko vzela čas zase oziroma za svoje zasebno življenje. Kot igralka je bila nominirana za štiri zlate globuse, kljub vsemu pa je ob zaključku kariere občutila predvsem mir v duši, je povedala svoji kolegici igralki. Po njenih besedah so igralci in igralke v filmski industriji infantilizirani, saj se ljudje do njih obnašajo, kot da ne znajo sami poskrbeti zase, zato zanje skrbijo drugi, igralka pa si je v življenju želela biti bolj samozadostna. Po upokojitvi je izdala dve knjigi, The Body Book in The Longevity Book, se poročila in lani pri 47 letih rodila prvega otroka. Letos poleti je predstavila linijo vin Avaline.