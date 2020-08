Nesrečna Bologna in globoka država

Ura na železniški postaji v Bologni vedno kaže 10.25, čas, ko je pred 40 leti, v soboto, 2. avgusta 1980, razneslo čakalnico, polno študentarije in drugih potnikov (saj se je začel ferragosto, italijanski kolektivni dopust). Eksplozija je ubila 85 ljudi, več kot dvesto je bilo ranjenih. Prva uradna razlaga, ki jo je formuliral sam krščansko-demokratski premier Francesco Cossiga, se je glasila, da je eksplozijo povzročil star bojler, kot da vsaj eksperti v tistih »čudnih vonjavah« v zraku, o katerih so poročali tako preživeli kot številni Bolonjčani, ki so ranjene in mrtve pomagali prevažati v bolnišnico, ne bi mogli prepoznati vonjav eksplozivnih snovi (preiskava je ugotovila, da je moralo biti v tisti zapuščeni potovalki, za katero se v čakalnici nihče ni zmenil, kakšnih pet kilogramov trinitrotoluena, TNT, in 18 kilogramov nitroglicerina).