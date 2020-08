Ko je minuli teden v Silverstonu že kazalo na novo, nič kaj razburljivo in monotono dirko, je zaplet z gumami v zaključku poskrbel, da so navijači Mercedesa vse do zadnjega trepetali za zmago Lewisa Hamiltona. Britanec je ciljno črto prevozil s predrto pnevmatiko, a imel vseeno dovolj prednosti pred drugouvrščenim Maxom Verstappnom (Red Bull) za še tretjo zaporedno zmago. Manj sreče je imel njegov moštveni kolega Valtteri Bottas. Tako kot Britanca je tudi Finca izdala sprednja leva guma, a že nekaj krogov prej, nenačrtovan obisk boksov pa ga je z drugega pahnil na 11. mesto.

Kot je pozneje sporočil opremljevalec Pirelli, so gume popustile pod izjemnimi silami, ki jih še nikoli pred tem niso zabeležili, a zagotavljajo, da se dirkačem jutri, ko bo v Silverstonu na sporedu velika nagrada ob 70. obletnici formule 1, za varnost ni treba bati. Moštvom so na razpolago dali identične gume, kot so jih uporabljali že v Avstriji in na Madžarskem, vendar jim svetovali, naj dvignejo tlak v njih. Poznavalci sicer ne izključujejo, da se bodo ekipe odločile za spremembo taktike in vsaj dva postanka, saj se bo živo srebro ob sončnem vremenu približalo 30 stopinjam Celzija.

»Prva preizkušnja v Silverstonu je bila za nas grenko-sladka. 49 krogov je vse potekalo po načrtih, nato pa se je v le nekaj minutah vse postavilo na glavo. Dogodki na dirki so nas opomnili, da dober dirkalnik še ne pomeni nujno dobrega rezultata. Ker bodo temperature tokrat še višje, bo dirka predstavljala še večji izziv. Zaradi uporabe mehkejših gum bo treba večkrat v bokse, taktika pa bo zato bolj raznovrstna,« napoveduje šef srebrnih puščic Totto Wolff.

Smolo Bottasa na prvi preizkušnji v Silverstonu je unovčil Charles Leclerc in se po drugem mestu na uvodi dirki za VN Avstrije kljub nekonkurenčnemu bolidu znova povzpel na zmagovalni oder. A veselje Monačana ni trajalo dolgo, potem ko ga je del javnosti označil za rasista, ker s še šesterico stanovskih kolegov pred dirkami ne želi poklekniti na koleno v znak boja proti rasizmu. »Nisem rasist, rasizem sovražim. Žalostno je, kako poskušajo nekateri manipulirati z mojimi besedami in me prikazati kot rasista. Nisem rasist, rasizem preziram. Nehajte me dajati v isti koš z ljudmi, ki druge diskriminirajo na osnovi njihove barve kože, vere ali spola. Nisem del njih in nikoli ne bom. Tisti, ki uporabljajo mojo podobo za promocijo svojih napačnih idej, naj to prenehajo. Politika me ne zanima in ne želim biti del nje. Enostavno si želim, da me prenehate obsojati,« se je v četrtek jezno odzval Charles Leclerc.

Slabe volje so tudi pri Racing Pointu, saj mu je vodstvo Mednarodne avtomobilistične zveze včeraj odvzelo 15 točk v konstruktorskem seštevku svetovnega prvenstva, plačati pa bo moral še 400.000 evrov kazni. Moštvo si je kazen prislužilo, ker ne uporablja delov, ki jih je ustvarilo samo, temveč gre za kopijo lanskega Mercedesovega dirkalnika.